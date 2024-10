Jurist moet cel in na vervalsen handtekeningen nabestaanden schietincident winkelcentrum Alphen aan den Rijn

De rechtbank Den Haag heeft een 54-jarige man veroordeeld die als jurist een aantal nabestaanden bijstond van het schietincident in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn in 2011. Dit meldt de rechtbank Den Haag.

Financieel voordeel

'De man vervalste handtekeningen op documenten van deze nabestaanden omdat dit financieel voordeel voor hem zou kunnen opleveren. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij de nabestaanden met zijn handelwijze opnieuw heeft geslachtofferd. Hij krijgt een celstraf van 10 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk', aldus de rechtbank.

Valselijk opgemaakte stukken

De verdachte behartigde als jurist de belangen van enkele nabestaanden die na het schietincident in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn in april 2011 een schadeclaim tegen de Nederlandse Staat hebben ingediend. Deze nabestaanden zegden in 2021 hun overeenkomsten met de verdachte op. Daarop startte hij tegen hen een civiele procedure met gebruikmaking van door hem valselijk opgemaakte stukken.

Verhoging van de 'no cure, no pay'-vergoeding

Hij maakte valselijk het akkoord op voor de verhoging van de 'no cure, no pay'-vergoeding voor zijn werkzaamheden en het akkoord voor zijn besloten vennootschap als nieuwe contractspartij. Daardoor werd de te behalen vergoeding voor de verdachte verdubbeld en kon de verdachte namens zijn nieuwe onderneming beslag laten leggen ten laste van de aangevers en vergoedingen innen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de verdachte zijn eigen financiële gewin vooropstelde. Hij is voorbijgegaan aan het financiële nadeel dat hij daarmee aan deze personen heeft berokkend. De rechtbank neemt het hem in het bijzonder kwalijk dat hij de personen die als slachtoffers van het schietincident in Alphen aan den Rijn zijn juridische bijstand hadden ingeroepen, door zijn handelwijze opnieuw heeft geslachtofferd. Verder gaf hij geen openheid van zaken tijdens het onderzoek en nam hij geen enkele verantwoordelijkheid richting deze personen.

'Uiterst laakbaar'

De rechtbank vindt het handelen van de verdachte uiterst laakbaar, ook omdat hij de valselijk opgemaakte documenten in een gerechtelijke procedure heeft gebruikt. Hij had, zeker als jurist, moeten weten dat in dit soort procedures veel belang wordt gehecht aan de waarheidsplicht en de authenticiteit van ingediende documenten. Verder heeft hij het vertrouwen in de beroepsgroep geschaad, door de strafbare handelingen in de uitoefening van zijn beroep en bedrijf te plegen. De rechtbank rekent dit de verdachte zwaar aan.

Gedupeerden voor schadevergoeding naar civiele rechter

De rechtbank legt een celstraf van 10 maanden op waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De benadeelden hebben schadevergoedingen gevraagd, maar deze vorderingen worden niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank kan in dit proces niet vaststellen of de opgevoerde schade een rechtstreeks gevolg is van de gepleegde valsheid in geschrift. De slachtoffers kunnen hun verzoek tot schadevergoeding voorleggen aan de civiele rechter.