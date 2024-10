ANWB start campagne ‘Zet je licht aan!’ in donkere wintermaanden

Jongeren (13-18 jaar) en jongvolwassenen (18-25 jaar) hebben hun fietsverlichting het vaakst niet op orde ten opzichte van andere verkeersdeelnemers, vooral in de grote steden. Met goede fietsverlichting neemt het risico dat je als fietser in het donker wordt aangereden met maar liefst 20 procent af.

Captcha: vind de fietser zonder licht

De nieuwe ANWB-campagne draait om een captcha. Deze captcha, bekend van het ‘ik ben geen robot’-mechanisme, laat met een reactietest zien hoe moeilijk het is om fietsers zonder licht in het donker te zien. Dit benadrukt de boodschap dat fietsers zonder licht vrijwel onzichtbaar zijn. Met de nieuwe campagne wil de ANWB het verkeer veiliger maken, zodat iedereen zorgeloos en met plezier op pad kan. Goede fietsverlichting is daarbij essentieel.

Vanochtend is de campagne afgetrapt bij Breda University of Applied Sciences, waar studenten als eerste de kans kregen om de captcha te spelen. Daarnaast werden er lampjes uitgedeeld aan studenten zonder goedwerkende fietsverlichting. De captcha is vanaf nu ook te spelen en te delen op socialmediakanalen via www.anwb.nl/zetjelichtaan. De nieuwe campagne loopt van 27 oktober tot en met 10 november.

Verkeersveiligheid staat bij de ANWB al meer dan 140 jaar hoog in het vaandel. Sinds 2014 organiseert de ANWB jaarlijks in de donkere wintermaanden een actie om het belang van goede fietsverlichting onder de aandacht te brengen.

Landelijke campagne fietsverlichting

In het kader van de landelijke fietsverlichtingscampagne 'AAN in het donker’ van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat staat de ANWB vanavond samen met andere partners bij de kick-off in Arnhem om fietsers te helpen bij de reparatie van hun fietslamp.