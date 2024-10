Man (36) aangehouden voor zeer gewelddadige woningoverval Wassenaar

De politie heeft vandaag, 29 oktober, in Ede een 36-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een zeer gewelddadige woningoverval in Wassenaar. Dit meldt de politie dinsdag

Bewoners mishandeld

Deze woningoverval aan de Backershagenlaan vond plaats in de nacht van zaterdag 6 juli op zondag 7 juli. De twee bewoners werden vastgebonden, mishandeld en bedreigd. De overvallers zijn uiteindelijk weggegaan met een grote buit, waaronder meerdere horloges en sieraden, en hebben de slachtoffers gewond achtergelaten.

Uitgebreid onderzoek

De aanhouding van vanochtend is het resultaat van een langdurig onderzoek. In dat onderzoek kwam de identiteit van de aangehouden 36-jarige inwoner van Ede naar voren, als mogelijke betrokkene bij de woningoverval. Op dit moment is het onderzoek naar andere betrokkenen nog in volle gang. De aangehouden verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Media-aandacht

In de opsporingsprogramma’s Team West, Opsporing Verzocht en via sociale media is op dinsdag 22 oktober ruim aandacht gevraagd voor deze zaak. In deze programma’s zijn er beelden getoond van de verdachten. Na deze oproepen kreeg de politie meerdere tips. De politie werkt zeer regelmatig mee met opsporingsprogramma’s van landelijke en regionale omroepen.

'Alle informatie blijft welkom'

Het onderzoeksteam blijft op zoek naar informatie of getuigen. De zaak staat op de site van de politie met foto’s van verdachten en de weggenomen sieraden. Heeft u informatie of herkent u de verdachten of weet u waar deze sieraden zijn? Bel dan met de opsporingstiplijn 0800-6070 of met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Tippen kan ook via het onderstaande tipformulier.