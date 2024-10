Bevolkingsgroei eerste drie kwartalen lager dan in 2023

In de eerste drie kwartalen van 2024 is de bevolking van Nederland met 85,3 duizend inwoners gegroeid. In dezelfde periode een jaar eerder groeide de bevolking met bijna 24 duizend mensen meer. Dat de bevolkingsgroei dit jaar lager uitvalt, komt vooral doordat er minder immigranten naar Nederland kwamen. Ook is het aantal emigranten en sterfgevallen licht toegenomen. Eind september 2024 telde Nederland 18,03 miljoen inwoners. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

In de eerste negen maanden van 2024 vestigden zich 243 duizend mensen in Nederland, en vertrokken er 154 duizend naar het buitenland. Het migratiesaldo (immigratie minus emigratie) kwam daarmee uit op 89 duizend. Dat is ruim 20 duizend lager dan in dezelfde periode van 2023. Er kwamen 18 duizend immigranten minder, en er vertrokken 4 duizend emigranten meer.

Meeste immigranten uit Syrië, immigratie van Europeanen sterk gedaald

Per saldo kreeg Nederland er in de eerste negen maanden van 2024 de meeste mensen bij uit Azië. Het aantal immigranten uit Syrië en Irak nam toe ten opzichte van een jaar eerder. Bij deze twee landen gaat het vooral om asielmigratie. Het aantal immigranten uit India daalde juist sterk. Uit India komen voornamelijk arbeidsmigranten. Per saldo kwamen de meeste migranten uit Syrië. In de eerste negen maanden van 2024 kwamen er bijna 18 duizend Syriërs naar Nederland, 4 duizend meer dan een jaar eerder, terwijl 700 Syriërs emigreerden.

De opvallendste verandering ten opzichte van 2023 betreft de migratie van mensen uit Europa. Het migratiesaldo met andere Europese herkomstlanden daalde met ruim een derde. Er kwamen minder immigranten met een Oekraïense of Russische herkomst naar Nederland. Ook vestigden zich minder mensen uit de Europese Unie (EU) (exclusief Nederlanders), terwijl er juist meer emigreerden.