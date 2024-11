Kinderopvang JongLeren mag ondoordacht bezuinigingsplan niet uitvoeren

Vakbond FNV Zorg & Welzijn is blij met de uitspraak van het UWV. De uitkeringsinstantie oordeelde dat kinderopvangorganisatie JongLeren uit Den Haag niet bij alle ongeveer 260 pedagogisch medewerkers het aantal contracturen mag verminderen. De vakbond stelde in de zomer al dat de werkgever niet de juiste weg bewandelde. Het UWV komt nu tot dezelfde conclusie.

Sabrina Sanches, bestuurder FNV Kinderopvang: ‘Het gevolg van dit plan was dat medewerkers hetzelfde werk in minder uren moesten proppen, wat ook ten koste zou gaan van de aandacht voor de kinderen.’ Het ging met name om zogenoemde niet-groepsgebonden uren van pedagogisch professionals. Dat zijn uren die de medewerkers gebruiken voor bijvoorbeeld het voeren van oudergesprekken, werkvoorbereiding of bijwonen van vergaderingen.

Andere oplossing

De vakbond vindt dat de werkgever met een andere oplossing moet komen om de financiën op orde te krijgen, want nu zijn de werknemers en de kinderen de dupe. Sanches: ‘Urenvermindering betekent voor veel pedagogisch professionals al snel honderden euro’s minder salaris per maand, terwijl de salarissen al jarenlang achterlopen bij de marktsector. Daarmee jaag je je medewerkers weg, terwijl er al grote personeelstekorten zijn.’

Onverantwoorde maatregel

De vakbond was verrast en verbolgen over de aankondigde maatregel van de werkgever. Sanches: ‘Onbegrijpelijk dat een organisatie in een branche die kampt met een groot tekort aan personeel, een hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim met een dergelijke maatregel komt om het huishoudboekje op orde te krijgen.’

JongLeren

Jongleren is met 54 locaties in Den Haag een grote kinderopvangorganisatie die ook voorschoolse educatie aanbiedt.