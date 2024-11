Overijssel levert plannen asielopgave aan bij minister

Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft als voorzitter van de Provinciale Regietafel in Overijssel het provinciale verslag en plan naar de minister van Asiel en Migratie gestuurd. In dat verslag staat hoe de gemeenten in de provincie invulling willen gaan geven aan de opgave voor de opvang van asielzoekers, als onderdeel van de Spreidingswet. Als de bestaande asielopvang, de vastgestelde plannen en de bestuurlijke voornemens voor nieuwe opvangplekken bij elkaar worden opgeteld dan groeit het aantal opvangplekken de komende jaren tot 5699. De Overijsselse gemeenten komen daarmee tot 90 procent van het aantal gevraagde opvangplekken.

Afstemming

Volgens de Spreidingswet moeten er in Overijssel 6325 plekken gerealiseerd worden. Om dit te realiseren zijn gemeenten met elkaar aan de regionale regietafels in Twente en IJsselland en de Provinciale Regietafel in gesprek gegaan om te kijken welke gemeenten opvangplekken kunnen aanbieden en hoeveel er dat zijn. Dit heeft erin geresulteerd dat 61 procent van de asielopgave tussen 1 juli 2025 en 1 februari 2026 gegarandeerd is. Daarnaast zijn in veel gemeenten nog initiatieven waarbij gemeentebesturen al enige tijd aan de slag zijn om asielopvang mogelijk te maken maar waarbij het proces rondom locatiekeuze en definitieve besluitvorming nog niet is afgerond. In totaal komen de Overijsselse gemeenten daarmee uit op 90 procent van het aantal gevraagde opvangplekken.

De asielopgave in de toekomst

Commissaris van de Koning Andries Heidema doet een beroep op de minister om de Spreidingswet in de volle breedte uit te blijven voeren totdat er in Nederland voldoende capaciteit voor asielopvang is gerealiseerd: “De aankondiging tot het voornemen van intrekking van de wet leidde tot onduidelijkheid en vertraging. Dit heeft een wissel getrokken op politieke en bestuurlijke bereidheid om te voldoen aan de Spreidingswet. Burgemeesters en andere lokale bestuurders kwamen hierdoor regelmatig in een lastig parket bij het geven van uitleg over beoogde opvanglocaties aan omwonenden. Juist bij een kwestie waar draagvlak zo belangrijk is helpt dat niet.”