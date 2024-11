Nieuwe PEUGEOT E‑408 nu te bestellen vanaf € 44.780,‑

Met een vanafprijs van € 44.780,‑ komt de E‑408 in aanmerking voor de SEPP-subsidie; tevens biedt hij een uitgebreide standaarduitrusting. Daarmee is de E‑408 zowel aantrekkelijk voor zakelijke als particuliere klanten.



Nieuwe PEUGEOT E‑408: krachtig en efficiënt

De volledig elektrische PEUGEOT E‑408 is uitgerust met een krachtige en efficiënte elektromotor met een vermogen van 145 kW (210 pk), dezelfde die ook in de E‑3008 en E‑5008 wordt toegepast. Met een accupakket van 58 kWh levert de E‑408 een actieradius van maximaal 453 kilometer (WLTP). De E‑408 is hiermee perfect gepositioneerd tussen de E‑308 en E‑3008.