8 procent minder woningen ontstaan uit transformaties in 2023

In 2023 ontstonden er 8,8 duizend woningen uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Het aantal woningtransformaties is daarmee met 8 procent afgenomen ten opzichte van 2022. Met name het aantal transformaties uit kantoorpanden nam sterk af. Het aantal woningtransformaties uit winkelpanden nam daarentegen juist toe. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Het aantal woningen dat in 2023 uit transformatie van bestaande panden is ontstaan, vormt 9 procent van de toevoegingen aan de woningvoorraad. Nieuwbouw blijft nog altijd de belangrijkste factor voor groei van de woningvoorraad, in 2023 waren dat 73,6 duizend woningen.

Uit een eerste voorlopige schatting zijn in het eerste halfjaar van 2024 3,7 duizend woningen ontstaan uit transformaties.

Meer woningtransformaties in voormalige winkelpanden

In 2023 werden 2,2 duizend woningen gerealiseerd in voormalige winkelpanden, dat is 37 procent meer dan in het voorgaande jaar. Het aantal opgeleverde woningen per winkelpand is ook gestegen: in 2022 werden er gemiddeld bijna 3 woningen per winkelpand opgeleverd, in 2023 waren dat er meer dan 4

De meeste woningen ontstaan in voormalige kantoorpanden, namelijk 2,5 duizend (28 procent van het landelijk totaal aan woningtransformaties). Dit aantal is de afgelopen jaren afgenomen. In 2022 en 2021 werden respectievelijk 3,1 en 4,5 duizend woningen gerealiseerd in voormalige kantoorpanden. Het aandeel woningtransformaties uit industriepanden bleef ongeveer gelijk. Het aandeel woningtransformaties uit panden met een maatschappelijke functie, zoals onderwijs of gezondheidszorg, steeg licht; het absolute aantal daalde wel ten opzichte van vorig jaar.