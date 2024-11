Muurschildering zet in op vrijheid voor homoseksuele liefde

Met een 13,5 meter hoge muurschildering van twee zoenende mannen in het centrum van Amsterdam wil de internationaal bekende street artist Judith de Leeuw (JDL street art) de acceptatie van homoseksuele liefde stimuleren door het letterlijk permanent aan te brengen op het straatbeeld. De weigering van tientallen pandeigenaren om dit kunstwerk op de gevel te laten schilderen toont volgens haar aan hoe belangrijk dit nog steeds is.

Fotobijschrift: Muurschildering van twee zoenende mannen in het centrum van Amsterdam van street artist Judith de Leeuw (JDL street art) voor acceptatie van homoseksuele liefde. Fotocredits: Patrick Post.

De muurschildering draagt de naam ‘Behind the Rainbow’ en is 5 November te zien op de gevel van het pand op de hoek van de Vijzelgracht en de Weteringschans. Het verbaasde De Leeuw dat het haar zoveel moeite kostte om het kunstwerk geplaatst te krijgen. ,,Ze zeggen dat Amsterdam de LHBT+ hoofdstad van de wereld is en dat iedereen hier zichzelf mag zijn, maar dat is niet waar. Ik ben tientallen muren afgegaan. Die eigenaren wilden allemaal wel een kunstwerk van mij, maar geen zoenende mannen. Een man die zoent met een vrouw was prima geweest”, vertelt ze. ,,Ik stond net op het punt om het op te geven toen iemand belde of ik de muurschildering daar wilde komen maken.”

Gewoon Amsterdams straatbeeld

Volgens De Leeuw wordt de afkeer voor zoenende mannen in stand gehouden door media, van boeken en schilderijen tot foto’s. Het medium street art kan helpen dat beeld te veranderen. ,,Elke dag passeren duizenden mensen dit werk. De voorbijgangers maken geen keuze om het te zien, maar zullen het onder ogen moeten zien. Zo geven we een zetje aan het Amsterdamse straatbeeld dat past bij onze samenleving”, zegt De Leeuw. ,,Wij willen dat de jonge homoseksuele generatie langs de muur kan lopen en kan zeggen: ‘Dit ben ik. Ik besta en ik mag bestaan. Ook op straat’.” In de toekomst wil ze met haar muurschilderingen ook aandacht vragen voor andere doelgroepen binnen de LHBT+-community.

Nog veel afkeer

Ze heeft het beeld specifiek gekozen aan de hand van statistieken over de houding van Nederlanders tegenover homoseksuele mensen. Volgens CBS-cijfers voelde 24 procent van de homoseksuele mannen en 21 procent van de homoseksuele vrouwen zich in 2023 gediscrimineerd. Uit internationaal onderzoek blijkt dat een op de vijf Nederlanders walgt van seks tussen twee mannen. Slechts 56 procent zegt dat niet vies te vinden. Een op de vier wordt afgeschrikt door mannen die in het openbaar zoenen met elkaar. De Leeuw: ,,Al met al, zegt bijna de helft van Nederland tegen de homoseksuele mannen ‘dit hoef ik niet te zien, verstop jezelf maar’.”

Eerste AI mural in Nederland

Bij het ontwerpen van de muurschildering maakt JDL gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Daarmee is het de eerste AI mural van Nederland. De Leeuw gebruikte een algoritme om van gigantische hoeveelheden foto’s van homoseksuele mannen die online te vinden zijn, verzonnen portretten te maken. Die vormen de achtergrond van het zoenende koppel. Het hele kunstwerk schilderde ze vervolgens zelf op de muur.

De liefde vieren

De twee zoenende mannen op de muurschildering zijn wel echt. Een van de modellen wordt zelf wel eens uitgescholden als hij met zijn vriend op straat loopt. Hij verwacht dan ook dat sommige mensen negatief op het beeld zullen reageren. ,,Maar dat is juist het doel ervan. Het brengt het gesprek op gang. Mensen moeten dit normaal gaan vinden. Het gaat om de liefde tussen twee mensen. Dat kun je toch alleen maar vieren?”, zegt hij. ,,Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn en liefde te vinden. Haat en discriminatie maken alleen jezelf en een ander kapot.”

Dit project is dankzij de steun van het AFK en de Alliantie, naast de giften van het Cultuurfonds, Gerken Hoogwerker verhuur, Yart Factory, Vloeren Coatings en Mail & Female werkelijkheid geworden.