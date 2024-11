Geen grote wijzigingen leennormen voor hypotheken in 2025

De leennormen voor hypotheekverstrekking blijven vrijwel gelijk aan 2024. Dat staat in een brief die minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) mede namens de ministers van Financiën en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer stuurt.

Huishoudens kunnen iets meer lenen

De brief gaat onder meer over de leennormen voor hypothecaire leningen (hypotheken) voor aankomend jaar. Vorig jaar zijn de leennormen flink aangepast. Dit jaar gaat het vooral om een aantal verduidelijkingen. De meeste huishoudens kunnen in 2025 wat meer gaan lenen als hun inkomen stijgt.

Advies Nibud

Veel mensen hebben een hypotheek nodig om een huis te kunnen kopen. De leennormen zorgen ervoor dat kopers geen onverantwoorde risico’s nemen bij het afsluiten van een lening. Het Nibud adviseert het kabinet over de leennormen. De normen worden jaarlijks vastgesteld.

Verduidelijking leennormen

Per 2024 is een aantal grote wijzigingen in de leennormen ingegaan. Huishoudens krijgen sinds dit jaar meer leenruimte als ze een energiezuinige woning kopen of hun huidige woning verduurzamen. Ook wordt sinds 1 januari 2024 de invloed van de studielening op de maximale leenruimte voor oud-studenten berekend op basis van hun termijnbedrag van hun studielening. Verder kunnen alleenstaanden sinds 2024 een extra bedrag van € 16.000 lenen.

Alleenstaanden

In 2025 vinden er verder geen grote wijzigingen plaats. Wel wordt op advies van het Nibud het bedrag dat alleenstaanden extra kunnen lenen verhoogd naar € 17.000. Verder zijn de normen op een aantal punten duidelijker gemaakt. Door de verduidelijking weten kredietverstrekkers beter hoe ze rekening moeten houden met mensen met een flexibel inkomen, studieleningen en het verwachte inkomen op AOW-leeftijd. De eerder geconsulteerde wijziging in de weging van studieleningen wordt niet doorgevoerd. Hierdoor wordt een studielening op dezelfde wijze gewogen als in de berekening van de maximale hypotheek van 2024.

Onderzoek

Onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek evalueert momenteel de leennormen op doeltreffendheid, doelmatigheid en uitvoerbaarheid. In 2025 worden de resultaten hiervan gedeeld.

NHG voor flexwerkers

In de brief staat ook dat mogelijk meer huizenkopers met een flexibel inkomen in aanmerking voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Flexwerkers kunnen een hypotheek afsluiten met NHG als ze kunnen aantonen dat hun huidige inkomen bestendig genoeg is. De kredietverstrekker kan de bestendigheid van het huidige inkomen aantonen met een analyse van het perspectief van de consument op de arbeidsmarkt. In een pilot is deze methode getest met positief resultaat. Daarom wordt het een standaard mogelijkheid bij een hypotheek met NHG.