Twee transporten met procaïne onderschept: ruim 2500 kilo versnijdingsmiddel van de straat

Politie Eenheid Rotterdam heeft samen met het Openbaar Ministerie en de Douane twee transporten onderschept met verboden middelen die vanuit China via luchthaven Schiphol ons land in zijn gekomen. Dit meldt de politie woensdag.

Procaïne

'In totaal werd 2500 kilo procaïne in beslag genomen met een straatwaarde van een half miljoen euro. Procaïne wordt onder andere gebruikt als versnijdingsmiddel voor cocaïne', aldus de politie.

Info Douane

Naar aanleiding van informatie van de Douane konden de twee transporten worden onderschept. De eerste partij van 1000 kilo kwam op Schiphol aan en had verschillende adressen in Rotterdam als eindbestemming. Op een adres aan de Caïrostraat in Rotterdam werd 630 kilo afgeleverd.

Twee aanhoudingen

Op 3 oktober heeft de politie twee mannen die deze lading in ontvangst namen aangehouden. Het zijn twee 41-jarige mannen uit Rotterdam. Zij worden verdacht van invoer van geneesmiddelen zonder vergunning. De andere 370 kilo procaïne kon niet afgeleverd worden.

Aanhouding Spijkenisse

Het tweede transport dat op Schiphol arriveerde was 1500 kilo procaïne. De partij kon herleid worden naar een 37-jarige man uit Spijkenisse. Deze man is op 17 oktober jl. aangehouden op verdenking van invoer van geneesmiddelen zonder vergunning.

Kilo pink cocaïne

In de woning van de 37-jarige man zijn nog verschillende zaken in beslag genomen, zoals onder andere ruim een kilo pink cocaïne (mengsel van ketamine & MDMA) en een groot geldbedrag in contanten. Omdat de man voorwaardelijk vrij was en dus zijn schorsende voorwaarden heeft overtreden, mag hij voorlopig terug in voorarrest.