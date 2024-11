'Politiehond terecht ingezet bij arrestatie'

Centrum Almere

Dat gebeurt nadat een 39-jarige man op 11 december 2021 in het centrum van Almere een stopteken van de politie negeert en op één van de betrokken politieauto’s inrijdt. Met behulp van een politiehond wordt de man gearresteerd. De man loopt daarbij een forse bijtwond op en doet aangifte. Na onderzoek concludeert het OM dat de politiehond terecht is ingezet.

Agent niet vervolgd

'Daarom besluit het OM om de agent niet te vervolgen', aldus het OM. Desondanks wordt de zaak vandaag bij de rechter behandeld. Na de beslissing van het OM stapt de man naar het Gerechtshof in Leeuwarden, waarop het Hof alsnog de vervolging van de politieagent beveelt. “Er zijn tal van situaties waarin politieambtenaren volkomen onverwacht te maken krijgen met agressie en ter plekke moeten bedenken hoe ze daarop reageren”, begint de officier van justitie bij de zitting. Zo ook op 11 december 2021. Bij een verkeerscontrole in het centrum van Almere krijgt een 39-jarige bestuurder meerdere tekenen van de politie om te stoppen. De man weigert en rijdt even later een dienstauto aan.

Ergste nachtmerrie

De verdachte politieagent, die onderdeel uitmaakt van de achtervolging, hoort op dat moment over de portofoon dat twee collega’s “geramd” zijn. Voor hem verandert de situatie op dat moment van het negeren van een stopteken naar poging doodslag of zware mishandeling. Daarnaast beseft hij dat het zaterdagavond is en dat het druk is in het centrum. Later verklaart hij dan ook dat het zijn “ergste nachtmerrie” was dat de bestuurder het centrumgebied in zou rijden. Ook zijn collega’s zien dit risico, waarop zij besluiten om de man met twee dienstauto’s klem te rijden. Wanneer de man uit de auto komt verzet hij zich hevig.

Inzet politiehond

Op dat moment komt de verdachte politieagent ter plaatse. Hij ziet dat zijn collega’s geen controle krijgen over de man. Dit wordt later bevestigd in het onderzoek, waarin de betrokken collega’s in een getuigenverklaring hetzelfde beeld schetsen. De man blijft zich verzetten. Hierop besluit de verdachte politieagent om de diensthond in te zetten. Pas na de inzet van de diensthond lukt het om de man te boeien. De man wordt uiteindelijk gearresteerd, maar loopt daarbij een bijtwond op in zijn rechterbeen die later als ‘blijvend letsel’ wordt gekwalificeerd door een medisch specialist.

Onderzoek

De politie start, zoals gebruikelijk, een onderzoek naar het handelen van de politieagent die de diensthond inzette. In het onderzoek bevestigen de vier betrokken politiecollega’s dat het lang duurde om de man onder controle te krijgen. Ook geven zij aan dat het moeilijker was om controle te krijgen, omdat de man direct naast de auto lag en de betrokken collega’s dus maar van één kant konden werken.

Stroomstootwapen nog niet beschikbaar

Daarnaast kijkt het onderzoek of er een alternatief was voor de inzet van de politiehond. Hierbij let het onderzoek op vier alternatieven: het stroomstootwapen, pepperspray, de wapenstok en het vuurwapen. Daaruit blijkt dat het stroomstootwapen ten tijde van het incident nog niet beschikbaar was. Ook blijkt dat er bewust voor is gekozen om geen pepperspray te gebruiken, omdat dat nog een inwerktijd heeft. De wapenstok heeft daarnaast niet de voorkeur gehad, omdat de verdachte op de grond lag. Als laatste was het gebruik van het vuurwapen niet gewenst, omdat de politiecollega’s op de man zaten.

Vrijspraak

Op basis van het dossier stelt het OM vast dat de man na het rammen van een politieauto verdacht werd van poging doodslag. Op grond van de ambtsinstructie van de politie mag in zo’n situatie een diensthond worden ingezet. Alles meewegend concludeert het OM dat de verdachte politieagent rechtmatig heeft gehandeld en dat het toegepaste geweld proportioneel was. Het OM vraagt daarom, in lijn met de eerdere beslissing om de zaak te seponeren, om vrijspraak van de verdachte.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank doet op 2 december uitspraak. De 39-jarige man die op 11 december 2021 het stopteken van de politie negeerde en op een politieauto inreed is inmiddels veroordeeld voor o.a. poging zware mishandeling en gevaarlijk rijgedrag.