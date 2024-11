FNV en CNV: Apotheekmedewerkers leggen massaal werk neer

Op dinsdag 12 november leggen duizenden apotheekmedewerkers uit heel Nederland het werk neer. Vrijwel alle openbare apotheken in het land zijn die dag gesloten. Actievoerders komen massaal naar het Malieveld in Den Haag om hun eisen voor een eerlijke loonsverhoging en betere werkomstandigheden in de apotheekbranche kracht bij te zetten.

Al drie maanden voeren apotheekmedewerkers actie voor een nieuwe, betere cao’, zegt FNV-bestuurder Ralph Smeets. 'Maar een fatsoenlijk loonbod vanuit hun werkgevers blijft nog steeds uit. En het door de minister beschikbaar gestelde geld om de lonen met de inflatie te laten meestijgen is ergens blijven steken. Dat is ongehoord. Waar is dat geld gebleven? Het is in ieder geval niet bij de medewerkers terecht gekomen. Mensen zijn daarover boos en gefrustreerd. Daarom komen ze massaal naar Den Haag om hun stem te laten horen. Dat is uniek, het is voor het eerst dat er zó massaal geprotesteerd wordt in de apotheekbranche. Dat laat wel zien hoe ernstig de situatie is.’

Onmisbare schakel in de zorg

Apothekersassistenten zijn een onmisbare schakel in de zorg, maar ervaren een zware werkdruk zonder passende beloning. ‘Apotheekmedewerkers doen heel verantwoordelijk werk, maar krijgen niet de waardering die ze verdienen,’ aldus CNV-bestuurder Albert Spieseke. ‘Apothekers schieten zichzelf zo in de voet. Het aantal openstaande vacatures in de apotheken groeit, de werkdruk stijgt, op deze manier loopt een onmisbare schakel in de zorgketen vast. De werkgevers blijven hangen in hetzelfde riedeltje dat ze onvoldoende geld krijgen van de verzekeraars, die dat weer betwisten. Maar goede arbeidsvoorwaarden zijn allereerst een verantwoordelijkheid van de werkgevers. Die moeten lef tonen en een goede cao sluiten en zich niet verschuilen. Dan lossen ze daarna hun geldprobleem maar op.’

Eisen voor structurele verbetering: eerlijke lonen en tijdsverantwoording

CNV en FNV eisen een loonsverhoging van minimaal 6%, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli, en een minimumuurloon van €16. Daarnaast willen de bonden dat alle gewerkte uren worden uitbetaald. Dit betekent dat ook korte voorbereidingsmomenten, zoals een kwartiertje voor opening, betaald moeten worden.

Tijd voor verandering

Duizenden medewerkers uit alle provincies hebben de afgelopen weken het werk al neergelegd tijdens massale estafettestakingen. De landelijke staking op 12 november wordt een belangrijk signaal richting werkgevers en politiek. Smeets en Spieseke wijzen op het belang van deze actie: ‘Hoewel het vervelend is voor patiënten dat apotheken een dag dicht zijn, is actievoeren noodzakelijk. Zonder structurele verbeteringen komt de zorg in gevaar, en straks zijn er misschien geen apotheken meer over.’

Spoedzorg blijft gegarandeerd

Tijdens de landelijke staking blijft spoedzorg gegarandeerd, zodat mensen in noodgevallen hun medicijnen kunnen ophalen. De actie vormt hiermee geen risico voor de gezondheid van patiënten.