Man (26) aangehouden voor geweldpleging tegen Maccabi supporters

De politie heeft een 26-jarige man aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging op het Spui tijdens de ongeregeldheden waarbij Israëlische Maccabi supporters werden achtervolgd en mishandeld. 'De man is aangehouden nadat hij door de politie herkend is op camerabeelden. De verdachte zit vast en wordt verhoord', meldt de politie.

Grootschalig onderzoek gestart

Een groot team van rechercheurs is vrijdagochtend een grootschalig onderzoek gestart naar aanleiding van de ongeregeldheden rondom de wedstrijd Ajax – Maccabi. De rechercheurs richten zich onder meer op het analyseren van camerabeelden om verdachten te identificeren. Camerabeelden zijn daarbij van essentieel belang. Beschik je over beelden die relevant kunnen zijn, dan roept de politie je op om dit materiaal te delen via het tipformulier hieronder.

Meld jezelf!

De politie doet een dringende oproep aan betrokkenen om zichzelf te melden. Hiermee voorkom je dat de politie genoodzaakt is om beelden openbaar te maken en het publiek in te schakelen om je te identificeren. Wees verantwoordelijk en meld jezelf om verdere maatregelen te voorkomen.