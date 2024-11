Meerdere wapens gevonden na instap versnijdingspand

Op de Van Lennepstraat in Rotterdam-West is dinsdag 5 november een vermoedelijk versnijdingspand aangetroffen. Bij de actie werden vier vuurwapens gevonden. Vier personen werden aangehouden. Eén van de verdachten ging er tijdens de aanhouding vandoor waardoor de politie genoodzaakt was waarschuwingsschoten te lossen.

Een alerte getuige zag dinsdag 5 november even voor tien uur ’s avonds een verdachte situatie. De getuige zag een aantal mannen over straat lopen en dacht bij één van de mannen een vuurwapen te zien. De mannen gingen vanaf de straat een portiek binnen.

Verschillende politie-eenheden waaronder Team Parate Eenheid (TPE) en de Dienst Speciale Interventies (DSI) hebben het pand omsingeld, zodat niemand ongezien het pand kon verlaten. Vlak daarna kwam een eerste man naar buiten die werd gecontroleerd en aangehouden. Vlakbij de plek waar hij stond, is een eerste vuurwapen gevonden. Kort daarna kwamen een tweede en derde man naar buiten die eveneens werden aangehouden. De derde persoon zette het tijdens zijn aanhouding op een lopen. Uiteindelijk hebben agenten twee waarschuwingsschoten moeten lossen om deze derde verdachte aan te houden. Een vierde verdachte probeerde het pand te ontvluchten door aan de achterzijde van het balkon af te klimmen. Ook hij werd aangehouden. De aangehouden mannen zijn 20, 31, 32 en 35 jaar oud en komen allen uit Rotterdam. De verdachten zijn vrijdag 8 november voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat zij allemaal 14 dagen langer vast moeten blijven zitten.

Na de aanhoudingen heeft de DSI de woningen doorzocht. In één van de woningen werd een vermoedelijk versnijdingspand gevonden. Een versnijdingspand is een pand waarin drugs worden versneden en vermengd met andere stoffen om het volume toe te laten nemen en zo meer aan de drugs te kunnen verdienen. In het versnijdingspand werden ook drie vuurwapens aangetroffen, waarvan één automatisch wapen. Alle goederen zijn in beslag genomen.