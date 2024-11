Marechaussee houdt stel met halfgeladen wapen aan bij Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft 12 november een man (22) en een vrouw (21) aangehouden bij Schiphol voor het in bezit hebben van een halfgeladen handvuurwapen. Ook heeft de Marechaussee gripzakjes met wiet en hasj in beslag genomen.

Het stel reed dinsdagavond in de buurt van Schiphol en hun auto slingerde nogal, waardoor ze in het oog sprongen van voorbijrijdende marechaussees. De surveillerende marechaussees hebben het voertuig aan de kant gezet. Tijdens de controle roken zij een wietlucht, waarna zij de bestuurster hebben onderworpen aan een speekseltest.

De vrouw testte negatief op alcohol en drugs, maar de bijrijder gaf aan een beetje wiet bij zich te hebben en is gefouilleerd. Hij had ook een jas in het voertuig liggen. Daarin bleek een handvuurwapen te zitten dat half doorgeladen was. Het magazijn bevatte meerdere kogels.

Huiszoeking

Na de aanhouding heeft de Marechaussee een huiszoeking verricht. In de woning van de verdachten werden nog eens 13 patronen gevonden, eveneens voor een handvuurwapen.

De man en de vrouw zaten in eerste instantie allebei vast voor het voorhanden hebben van een handvuurwapen, maar de vrouw is inmiddels vrijgelaten. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij is geen onbekende voor justitie. De man heeft eerdere veroordelingen op zijn naam staan op het gebied van de Wet Wapens en Munitie en voor een woningoverval.