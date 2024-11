CBS: in 3e kwartaal 9 procent meer nieuwbouwwoningen vergund

In het derde kwartaal van 2024 werden vergunningen afgegeven voor de bouw van 12.400 nieuwe woningen. Dat zijn er duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar', zo meldt het CBS donderdag.

Bouwnijverheid

Vergeleken met het tweede kwartaal van 2024 nam het aantal af met 6.500 (-34 procent). Er werden 17.100 nieuwbouwwoningen opgeleverd in het derde kwartaal. De omzet van de bouwnijverheid was 3,5 procent hoger dan een jaar eerder', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bouwnijverheid.

Indicator

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd wordt. Woningtransformaties, zoals het omzetten van kantoren in woningen, zitten niet in de cijfers over bouwvergunningen voor nieuwbouw.