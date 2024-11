Bewoners overvallen in Oostburg

Een woning is op zaterdagavond overvallen door twee gemaskerde mannen met een mes. De bewoners konden vluchten. De overvallers gingen er zonder buit vandoor.

Op zaterdag 16 november 2024 om 22.15 uur zat een echtpaar, de bewoners van een woning aan de Poolster, in hun huis toen er aangebeld werd. Ze verwachten niemand en schonken er eerst geen aandacht aan. Ze werden toch nieuwsgierig en de man liep aan de achterzijde van de woning naar buiten. Daar stonden twee gemaskerde mannen met een mes. Hij moest mee naar binnen lopen. De bewoonster kon via de voordeur vluchten en schreeuwde om hulp op straat. De man kon ook via de voordeur vluchten waarop de overvallers de woning verlaten zonder buit zoals het er nu naar uit ziet.

Onderzoek en getuigen

De politie kwam snel ter plaatse maar heeft de overvallers niet meer aangetroffen. Er is direct een onderzoek gestart waarbij er met mogelijke getuigen in de straat is gesproken. Maar het rechercheteam heeft nog veel vragen.