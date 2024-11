XR Justice Now! gaat door tot Ahoy wapenbeurs afblaast

Rond 09:00 hebben rebellen van XR Justice Now! Rotterdam Ahoy met nepbloed besmeurd in protest tegen de komst van de NEDS wapenbeurs in het evenementencentrum op 21 november 2024. Hierbij zijn twee actievoerders gearresteerd. Het is de achtse dag op rij dat de groep tegen de beurs actie voert. De groep voerde eerder ook al actie bij KPN, de hoofdsponsor van de beurs. De groep eist dat Ahoy haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en de wapenbeurs afblaast. Van KPN wordt geeist dat zij geen geld meer stoppen in evenementen voor de moordindustrie.

"Rotterdam Ahoy staat bekend als dé plek in Rotterdam voor je leuke culturele gezinsuitjes. Dit verbergt echter Ahoy's schaduwzijde, als evenementen locatie voor allerlei oorlogsmisdadigers, zoals nu met de NEDS beurs, maar ook voor klimaatcriminelen zoals Shell1", laat woordvoerder Victor van der Wurff weten, "Op dezelfde dag vinden in Ahoy doodleuk een woonbeurs en het concert 'Bløf & Vrienden' plaats. Het is schrijnend dat deze evenementen naast elkaar plaastvinden. Wij eisen dat Ahoy zich voortaan beperkt tot evenmenten die niet bijdragen aan genocide en natuurrampen, te beginnen dus met het afzeggen van deze oorlogsprofiteurs."

Motie SP en GroenLinks

Afgelopen woensdag hebben de SP en GroenLinks samen een motie ingediend in de gemeenteraad om de wapenbeurs te verbieden. '"Helaas hebben schandalig weinig partijen voor de motie gestemd, ondanks dat de meeste Rotterdammers fel tegen deze beurs zijn," aldus Victor van der Wurff, "Het laat weer eens zijn dat de politiek nauwelijks nog in contact staat met het volk. Wij willen vrede en rechtvaardigheid, geen oorlog, dood en verderf. We voelen ons daarom genoodzaakt om op deze manier zelf actie te ondernemen."

Demonstratie

De actiegroep laat weten door te gaan met actievoeren totdat de wapenbeurs wordt afgeblazen. Tijdens de wapenbeurs op 21 november vindt er van 08:00 tot 18:00 een demonstratie bij Ahoy plaats. XR Justice Now! roept Rotterdam op om zich te laten horen voor vrede en rechtvaardigheid door massaal naar de demo te komen. "Voor vrede en rechtvaardigheid, tegen oorlog en genocide. Samen maken we het waar!", besluit van der Wurff.