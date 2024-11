Weer twee Kamerleden van NSC uit onvrede opgestapt

'Vandaag verliezen we twee fractieleden'

Waarnemend fractievoorzitter van NSC, Nicolien van Vroonhoven, heeft dinsdag gereageerd op hun besluit. 'Het is een heftige tijd voor NSC. Vorige week vertrok staatssecretaris Nora Achahbar en vandaag verliezen we twee fractieleden', stelt Van Vroonhoven.

Aanleiding politiek en maatschappelijk debat rondom rellen Amsterdam

'De directe aanleiding is het politieke en maatschappelijke debat rondom de rellen in Amsterdam en de aanpak van antisemitisme. Verharding en gepolariseerde omgangsvormen hebben niet alleen gevolgen in de samenleving, maar ook in onze partij. We vinden dit een groot verlies, maar respecteren de afweging die zij hebben gemaakt', stelt Van Vroonhoven.

'Stoppen of doorgaan met deze coalitie?'

'Zowel in het kabinet als in de fractie hebben we ons intensief afgevraagd hoe we met deze situatie moeten omgaan. Stoppen of doorgaan met deze coalitie? Feit is dat de coalitie wordt gevormd door vier partijen die onderling sterk van elkaar verschillen. We trekken ons aan dat mensen met migratie- of islamitische achtergrond zich door de gepolariseerde discussie van de afgelopen week in een hoek gezet voelen. En dat mensen zich hebben gestoord aan het gebrek aan nuance, respect en feiten. “We houden elkaar heel” - een afspraak tussen de vier partijen - moet niet alleen in woord maar ook in daad beleden worden', stelt van Vroonhoven.

'Voedingsbodem voor discriminatie ook bestrijden'

'Ook NSC vindt als middenpartij dat we het probleem van antisemitisme moeten aanpakken en de Joodse minderheid beter moeten beschermen, maar ook dat we de voedingsbodem voor discriminatie, haat en geweld moeten bestrijden. Dit vraagt om respectvolle dialoog en verbinding. Ook jongerenwerkers, leraren en politieagenten vragen om een aanpak die verbinding herstelt. We vertrouwen er op dat de premier en onze ministers zich inzetten voor verbinding en polarisatie tegengaan. Wij steunen geen kabinet waarin ruimte zou zijn voor racisme. Maar dit zal ook moeten blijken. En we zullen als fractie wetgeving, beleid, maatregelen en uitlatingen kritisch blijven toetsen', stelt Van Vroonhoven.

'Discussie zonder oogkleppen op voeren'

'We willen zonder oogkleppen op de discussie voeren met alle groepen in de samenleving. Eenvoudige oplossingen in pluriforme samenleving zijn er nu eenmaal niet. We blijven ons inzetten voor een nieuw sociaal contract op basis van (geloofs-)vrijheid, wederzijds begrip en wettelijke grenzen. En we blijven werken aan de aanpak van urgente problemen van dit land', aldus Van Vroonhoven.