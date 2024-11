Pieter Omtzigt per vandaag weer terug in de Tweede Kamer

Partijleider van Nieuws Sociaal Contract (NSC) Pieter Omtzigt is vandaag weer teruggekeerd in de Tweede Kamer. 'Vandaag begin ik voor het eerst weer in Den Haag, met enkele werkzaamheden in de Tweede Kamer. Het is fijn en goed weer op kantoor te zijn, om collega’s te spreken', zo liet Omtzigt woensdag weten.

Burn-outverschijnselen

'Begin september deed ik om gezondheidsredenen een stap terug uit politiek Den Haag. Een moeilijk besluit, maar wel het beste. Ik kreeg opnieuw last van burn-outverschijnselen. Het herstel duurde helaas langer dan ik had gehoopt. In de tussentijd heeft Nicolien van Vroonhoven mijn taken overgenomen - naast haar eigen taken. Ik heb veel bewondering en respect hoe zij dat gedaan heeft. Ook de fractie werkte gestaag door aan onze idealen', stelt Omtzigt.

Re-integratieproces

Vandaag zet Omtzigt dus een eerste volgende stap in zijn re-integratieproces, waarmee hij de afgelopen weken thuis al was begonnen. Omtzigt zegt dat hij zich de afgelopen stapje voor stapje een stuk sterker. Ook heeft de politicus nagedacht over hoe hij wat minder dingen tegelijk wil doen en zaken structureel anders kan oppakken.

Fractievoorzitterschap

Het proces van terugkeer zal stap voor stap gaan. 'Vandaag begin ik een paar uur, gewoon in gesprek met collega’s en medewerkers in een bewogen week voor onze partij. Het betekent ook dat Nicolien van Vroonhoven en ik de taken van het fractievoorzitterschap de komende tijd samen zullen oppakken', aldus Omtzigt.