Spontane explosie cobra's veroorzaakt ravage

Een naar het lijkt spontane explosie van een aantal cobra’s, heeft vrijdagochtend een ravage veroorzaakt in een woning aan de Markt in Hapert. Er raakte niemand gewond, maar het had volgens de politie echt heel anders kunnen aflopen. De bewoners worden gehoord.

Rond 09.15 uur kwam een melding binnen dat er een ontploffing was geweest in het betreffende appartement. Een van de bewoners was aanwezig, maar raakte niet gewond. De explosie vond plaats in een slaapkamer en veroorzaakte een grote ravage. Al snel werd duidelijk dat een van de bewoners in de kamer meerdere cobra’s (illegale explosieven) had liggen. Deze waren spontaan geëxplodeerd. De bezitter van de cobra’s was op dat moment niet thuis. Behalve de ravage in de slaapkamer, sneuvelden ruiten van het appartement.

Wij zijn in gesprek met de jeugdige eigenaar van de cobra’s en zijn ouders, bij wie we de verantwoordelijkheid voor verdere consequenties hebben neergelegd.