Politie vindt beeldje van tuinkabouter dat volledig is gemaakt van MDMA

De politie van het Brabantse Basisteam Dongemond heeft bij een grote drugsvondst in haar teamgebied meerdere soorten drugs aangetroffen.

Kabouter

'Dat drugs in veel soorten en maten voorkomen is bij velen van ons wel bekend, maar zo nu en dan komen we toch bijzondere dingen tegen. Zo werd bij deze vondst tussen verschillende, vermoedelijk, verdovende middelen een kabouter aangetroffen', zo schrijft het team op Facebook.

MDMA

'Op zich een vreemde plek om je tuinkabouter te bewaren, vandaar dat we deze besloten te testen op eventuele verdovende middelen. Wat bleek? Deze bijna 2 kilo zware tuinkabouter was gemaakt van MDMA! De kabouter was er zelf zichtbaar van geschrokken….', aldus het Basisteam Dongemond.