'Ruim 1,7 miljoen slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2024'

Ruim 1,7 miljoen mensen van 16 jaar of ouder kregen in 2024 te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. 'Dat zijn er minder dan in 2022, maar ongeveer evenveel als in 2020. Bijna 1,3 miljoen 16-plussers waren naar eigen zeggen slachtoffer van huiselijk geweld. Dat aantal is vergelijkbaar met 2022', zo meldt het CBS maandagmiddag

Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend

Dit blijkt uit nieuwe cijfers afkomstig uit de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag van het CBS en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Dit is een internetenquête waaraan ruim 25 duizend mensen van 16 jaar of ouder deelnamen.

2024 vergelijkbaar met 2020

In 2020 gaf 11 procent van de mensen van 16 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. In 2022 nam dit toe tot 13 procent, in 2024 was het met 12 procent (ruim 1,7 miljoen) weer vergelijkbaar met 2020.

Offline en online seksuele intimidatie

Van de verschillende uiteenlopende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag gaven 16-plussers in 2024 het vaakst aan slachtoffer te zijn geweest van offline seksuele intimidatie (8 procent, bijna 1,2 miljoen). Van online seksuele intimidatie werd 5 procent slachtoffer (ruim 760 duizend 16-plussers), en van fysiek seksueel geweld 4 procent (ruim 520 duizend). Alleen het percentage slachtoffers van offline seksuele intimidatie was in 2024 hoger dan in 2020; ook in 2022 nam dit al toe. 1,3 miljoen mensen (9 procent) gaven aan slachtoffer te zijn geweest van huiselijk geweld, vergelijkbaar met de jaren voor 2024.

(Bi-plus) vrouwen en NBGQ personen vaakst slachtoffer

Als het gaat om genderidentiteit gaven personen die zich als vrouw identificeren meer dan twee keer zo vaak aan slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag dan personen die zich als man identificeren: 16 tegen 7 procent. Van degenen die zichzelf als non-binair of genderqueer (NBGQ) beschouwen, had 31 procent met dit gedrag te maken en 26 procent met huiselijk geweld. Het gaat dan om mensen die zichzelf niet eenduidig zien als man of vrouw.

Huiselijk geweld

Naar seksuele oriëntatie gaven bi-plus vrouwen (vrouwen die zich aangetrokken voelen tot meer dan één gender) het vaakst aan (34 procent) slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook gaven zij relatief vaak aan met huiselijk geweld te maken hebben gehad. Heteroseksuele mannen hadden met 6 à 7 procent het minst vaak te maken met grensoverschrijdend gedrag en huiselijk geweld.