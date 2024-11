Automobilist gewond bij zwaar ongeval in Schijndel

Op de Houterdsedijk in Schijndel vond dinsdagmiddag een zwaar eenzijdig verkeersongeval plaats waarbij een automobilist gewond raakte.

Portier geknipt door brandweer

De automobilist raakte met zijn auto aan de linkerkant van de weg een boom. De ravage was groot en de brandweer heeft het linker voorportier van de auto geknipt om de man te kunnen bevrijden.

Berging

De weg was enige tijd dicht voor het verkeer. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om het voertuig af te voeren. Over de ernst van de opgelopen verwondingen is niets bekend.