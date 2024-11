Advies AG: Uitspraak hof dat Nederland uitvoer van F-35-onderdelen naar Israël moet stoppen kan in stand blijven

De uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat de Nederlandse Staat een einde moet maken aan de uitvoer van F-35-onderdelen naar Israël, kan in stand blijven. 'Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Vlas de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag', zo meldt de Hoge Raad vrijdag.

'Duidelijk risico'

Het hof heeft volgens de AG kunnen oordelen dat er een duidelijk risico bestaat dat met de F-35-gevechtsvliegtuigen van Israël ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht worden gepleegd in de Gazastrook. Op grond van verschillende internationale regelingen waarbij Nederland partij is, moet de uitvoer van militaire goederen worden verboden als er zo’n duidelijk risico is.