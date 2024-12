Politie zoekt getuigen straatroof minderjarigen Zoetermeer

De politie doet onderzoek nadat er in de avond van zaterdag 30 november twee minderjarigen zijn bedreigd. Een van hen is hierbij beroofd.

De slachtoffers zijn gecontroleerd door de ambulance en er is aangifte gedaan. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Rond 21.30 kregen wij een melding van een mishandeling en beroving aan de Broekwegzijde in Zoetermeer. Twee minderjarigen zouden met een wapen zijn bedreigd, waarbij een van hen zijn persoonlijke eigendommen moest afstaan. Een uitgebreide zoekslag in de omgeving leverde helaas nog geen aanhoudingen op.