Code Zwart: Gevangenissen en politiecellen vol, gedetineerden eerder vrij

Het gevangeniswezen koerst deze week aan op een code zwart-situatie. 'Dat betekent dat alle gevangenissen en politiebureaus geen plek meer hebben om nieuwe arrestanten of gedetineerden te plaatsen. Daardoor is het onontkoombaar om gedetineerden 3 dagen voor het einde van hun straf heen te zenden', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid zojuist

'Ziek van'

'Ik ben hier echt ziek van, maar het is de enige manier om arrestanten en daders te kunnen blijven plaatsen. En dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste. Dat als je een delict pleegt of daarvan verdacht wordt, je opgepakt en vastgezet wordt. Dat is cruciaal voor onze rechtsstaat. Ik heb alles op alles gezet om te voorkomen dat gevangenissen vol raken. Om extra capaciteit te vinden en andere oplossingen te bedenken. Dit is deels gelukt, maar mijn gereedschapskist is nu leeg. Ik heb simpelweg geen andere keuze', aldus Ingrid Coenradie, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

3 dagen en langer

Vooralsnog mogen gedetineerden 3 dagen eerder vertrekken uit de gevangenis. Met deze maatregel wordt ruimte gemaakt voor nieuwe gedetineerden. Iedereen komt in aanmerking voor vervroegde heenzending, behalve gedetineerden met een straf tot 7 dagen en gedetineerden die aansluitend tbs opgelegd hebben gekregen. Deze maatregel is tijdelijk en wordt zo kort mogelijk ingezet voor zo min mogelijk gedetineerden.

'Onvermijdelijk'

Het is onvermijdelijk dat binnen afzienbare tijd het aantal dagen dat gedetineerden eerder mogen vertrekken langer wordt. Hiervoor is een aanpassing van de Regeling tijdelijk verlaten inrichting (Rtvi) nodig.

Meer celcapaciteit nodig om strenger te straffen

Dat cellen vol zitten komt door langere straffen en een toename van tbs'ers en jongvolwassenen in het gevangeniswezen. Het tekort is nog groter vanwege geplande noodzakelijke renovaties. Het kabinet wil strenger straffen. Om dat te kunnen doen is meer celcapaciteit nodig. Daarom worden mogelijkheden onderzocht om noodunits te plaatsen op bestaande gevangeniscomplexen, gesloten gevangenissen te heropenen en cellen in Estland te huren.