Vrijspraak in zaak toedienen zware pijnstiller aan 11 maanden oude baby Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft een 27-jarige vrouw vrijgesproken van het toedienen van de zware pijnstiller Oxycodon aan haar elf maanden oude dochter. De baby werd op 9 juli 2022 in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag opgenomen nadat Oxycodon in haar lichaam was aangetroffen. De baby had een verminderd bewustzijn. De rechtbank kan niet vaststellen wanneer het middel in het lichaam van de baby is gekomen en of de verdachte dit heeft gedaan.

Oxycodon

Uit de tijdlijnen die de politie en een forensisch arts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben gemaakt blijkt dat de baby in de avond van 8 juli rond 19.00 uur de laatste fles kreeg toen zij naar bed ging. De volgende ochtend kreeg ze rond 7.00 uur weer een fles waar ze weinig uit dronk. De enige aanwezigen in de woning waren de verdachte, haar toenmalige partner en haar zoontje van vier. Omdat de baby slecht reageerde op prikkels en slaperig was, maakte de verdachte een afspraak bij de huisartsenpost. Daar concludeerden de artsen dat de baby alert was en naar huis mocht. De verdachte vertrouwde de situatie niet en nam contact op met het ziekenhuis. Onderweg in de auto naar het ziekenhuis maakte zij met haar telefoon een video van de baby waarop te zien was dat die niet reageerde op aanrakingen en geluiden. In het ziekenhuis concludeerden de artsen dat de baby een verminderd bewustzijn had.

Volgens de officier van justitie is het heel goed mogelijk dat de verdachte in de auto – tussen het moment van het bezoek aan de huisartsenpost en het bezoek aan het ziekenhuis – haar dochtertje Oxycodon toediende. De officier van justitie baseert dit onder andere op de conclusie van de artsen van het ziekenhuis dat de baby bij de huisartsenpost nog alert was, dat Oxycodon een inwerkingstijd heeft van ongeveer een uur (wat volgens haar blijkt uit het rapport van het NFI), en het feit dat de verschijnselen bij de baby om 14:22 uur zijn waargenomen door de artsen van het ziekenhuis. In de tussentijd was alleen de verdachte in de buurt van de baby. Het OM eiste een celstraf van 36 maanden.

Oordeel rechtbank

De rechtbank stelt allereerst vast dat er naast Oxycodon ook benzoylecgonine is gevonden in het lichaam van de baby. Dat is een omzettingsproduct van cocaïne. Niet kan worden vastgesteld hoeveel de baby ervan heeft binnengekregen. Volgens het NFI kan het om een zeer kleine hoeveelheid gaan en is dit mogelijk te verklaren doordat de baby in een ruimte is geweest waarin cocaïne is gebruikt, of door overdracht via contact met een persoon die cocaïne heeft gebuikt. Volgens de verdachte gebruikte haar ex-partner cocaïne in de woning waar de baby ook was.

Dat er Oxycodon is aangetroffen in het lichaam van de baby, noemt de rechtbank zorgelijk.

Deze zware pijnstiller is niet bedoeld voor kinderen. In deze zaak dient de rechtbank de vraag te beantwoorden of zonder twijfel kan worden geconcludeerd dat de verdachte de Oxycodon heeft toegediend aan de baby.

De rechtbank overweegt daarbij dat de rapporten van het NFI geen uitsluitsel geven over het momenten waarop de baby Oxycodon heeft binnengekregen. Volgens de rechtbank kan niet worden geconcludeerd dat het middel bij een elf maanden oude baby een inwerkingstijd heeft van een uur, zoals de officier van justitie heeft gesteld. Er is slechts beperkte informatie beschikbaar over de snelheid waarmee Oxycodon bij kinderen in het bloed wordt opgenomen. De rechtbank kan niet vaststellen dat de verdachte het middel moet hebben toegediend toen zij in de auto zat met de baby.

Daarnaast overweegt de rechtbank dat op de avond ervoor ook het zoontje en de ex-partner van de verdachte in de buurt van de baby zijn geweest. Ook zij hadden mogelijk toegang tot de Oxycodon, en hebben het aan de baby kunnen geven. Daarnaast kan niet worden uitgesloten dat de baby, die zelf al door het huis kon kruipen, zelf (een deel van) een pil heeft gevonden en ingenomen. Dit betekent dat de rechtbank niet kan vaststellen wanneer de baby de Oxycodon heeft binnengekregen en of de verdachte dit heeft toegediend. Zij wordt vrijgesproken.