Aanhouding na vondst van 1300 kilo vuurwerk in loods

De politie heeft op dinsdag 3 december in een loods aan de Huygensstraat in Emmen ongeveer 1300 kilo professioneel vuurwerk aangetroffen. Er is een 29-jarige man uit Emmen aangehouden voor het bezit van en het handelen in het verboden vuurwerk. Onlangs stuitte de politie op een ander adres in Emmen ook al op verboden vuurwerk.

Grote partij professioneel vuurwerk

De politie heeft op basis van informatie een zoeking gedaan in een loods aan de Huygensstraat in Emmen. Daar werd ongeveer 1300 kilo aan professioneel vuurwerk gevonden. Het is voor consumenten verboden om dit vuurwerk op te slaan, te verhandelen of te gebruiken. Het vuurwerk is in beslag genomen en het zal worden vernietigd. De 29-jarige verdachte is aangehouden en hij zit vast. De verdachte zit in beperkingen en daarom kunnen we inhoudelijk niet verder op zijn zaak ingaan.

Anonieme tip over vuurwerk in woning

De politie heeft dankzij een anonieme tip op 27 november ook verboden vuurwerk aangetroffen in een woning aan de Laan van de Bork in Emmen. Het gaat hier ook om kilo’s aan verboden vuurwerk, waaronder zwaar knalvuurwerk en siervuurwerk. De politie heeft een 25-jarige man uit Emmen verhoord over het bezit ervan. De man is niet aangehouden, maar moet zich mogelijk op een later moment verantwoorden. Het vuurwerk is in beslag genomen en het wordt vernietigd.