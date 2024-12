Drie militairen aangehouden voor drugsbezit op Tonnetkazerne

Eerder op de avond waren er reeds incidenten gemeld waarbij sprake was van vernielingen op de kazerne. Tijdens een surveillanceronde in een van de legeringsgebouwen, troffen marechaussees in de gemeenschappelijke ruimte een militair aan die openlijk harddrugs gebruikte. Dit gebeurde in het bijzijn van andere aanwezigen. Bij controle bleken ook twee andere militairen meerdere gripzakjes met drugs bij zich te hebben. De Marechaussee heeft daarop de drie militairen aangehouden en de drugs in beslag genomen.

De Marechaussee in Apeldoorn stelt een onderzoek in naar de drugsvondst en de eerdere vernielingen.