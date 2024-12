Den Haag vaardigt noodbevel uit om explosie flatgebouw Tarwekamp

'Situatie bouwtechnisch onveilig'

'De situatie is bouwtechnisch onveilig. Het is nodig om verschillende veiligheidsmaatregelen te nemen. Er is een explosie geweest aan de Tarwekamp. Dit heeft geleid tot de gedeeltelijke instorting van een flatgebouw en het uitbreken van brand. Daarbij zijn gewonden gevallen en meerdere mensen om het leven gekomen. Hulpdiensten voeren een grote reddings- en bergingsoperatie uit en de politie onderzoekt het incident', aldus de gemeente.

Verbod betreden rampgebied

Het is verboden voor iedereen, behalve mensen met een geldig belang zoals bewoners en hulpverleners, om het gebied te betreden dat ligt tussen de Reigersbergenweg, het Boekweitkamp, de sportvelden van VUC en het Kleine Loo (zie kaartje op 2e foto). Het bevel geldt van 7 december 2024 om 17.00 uur tot 9 december om 17.00 uur.