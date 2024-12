CBS: Grote verschillen brede welvaart tussen landelijke gebieden

In Nederland zijn er grote verschillen in de brede welvaart tussen verstedelijkte en niet-verstedelijkte gebieden. 'Over het algemeen is de brede welvaart in het landelijke gebied hoger dan in de steden. In drie clusters van landelijke gemeenten is de brede welvaart opvallend hoog. Op het platteland in het noordoosten van Nederland is de brede welvaart juist substantieel lager', zo meldt het CBS maandag op basis van recente cijfers uit de regionale Monitor Brede Welvaart 2024 van het CBS, gemaakt in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Hoge brede welvaart ‘hier en nu’

In het landelijke gebied zijn drie grote clusters van gemeenten met hoge brede welvaart ‘hier en nu’ (de kwaliteit van leven van de huidige generatie) en ‘later’ (de economische, menselijke, natuurlijke en sociale hulpbronnen voor volgende generaties). Deze gemeenten liggen in de provincie Utrecht, de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en rond het midden van de provincie Overijssel.

Gemiddeld hoge tevredenheid met het leven

In deze clusters hebben mensen gemiddeld hoge tevredenheid met het leven, goede gezondheid, weinig problematische schulden, goede arbeidsprestaties, veiligheid en een schoon milieu. De kansen voor de volgende generaties zijn goed. Vermogens zijn relatief hoog en sociaal kapitaal en menselijk kapitaal zijn sterk.

Substantieel lagere brede welvaart in het noordoosten van Groningen en in Drenthe

In de zeven landelijke gemeenten in het noordoosten van Groningen en in Drenthe is de brede welvaart voor de meeste thema’s van de brede welvaart ‘hier en nu’ lager dan in gemeenten met een hoge brede welvaart, zoals die in Overijssel. In het noordoosten van Groningen en in Drenthe heeft 68 procent van de bevolking ten minste een startkwalificatie, in Overijssel 76 procent. Ook heeft 63 procent van de bevolking overgewicht, tegenover 51 procent in Overijssel. De levensverwachting is meer dan twee jaar korter. Daarnaast zijn er in deze zeven landelijke gemeenten 62 procent meer emissies van fijnstof naar lucht dan in Overijssel.

Per inwoner 70 procent minder natuurgebied

Ook op alle aspecten van brede welvaart ‘later’ scoort deze regio lager dan de Overijsselse gemeenten met een hoge brede welvaart. Zo hebben huishoudens in deze regio slechts een derde van het vermogen van de huishoudens in Overijssel. Per inwoner is er 70 procent minder natuurgebied.

Veel minder vertrouwen in instituties

Ook hebben mensen in de landelijke Groningse en Drentse gemeenten veel minder vertrouwen in instituties (12 procentpunten minder) en in andere mensen (17 procentpunten minder) dan in Overijssel.