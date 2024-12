Agenten gewond bij aanhouding in Sittard

Maandagochtend hebben twee politieagenten in Sittard lichte verwondingen opgelopen tijdens een aanhouding. De verdachte is aangehouden.

Het was rond 07:30 uur toen politieagenten zagen dat er een verkeersbord midden op straat lag op de Monseigneur Vranckenstraat in Sittard. Zij stopten om het obstakel van de weg te halen. Een getuige meldde dat het verkeersbord zojuist omvergereden was door een auto die slingerend over de weg reed. Daarop keerden de agenten de politieauto op zoek naar de veroorzaker. Onderweg troffen agenten nog meer omvergereden straatmeubilair aan. Uiteindelijk bleek de auto op de Rijksweg tot stilstand gekomen te zijn tegen een lantaarnpaal.

De bestuurder van de auto bleek onder invloed. Bij zijn aanhouding verzette hij zich hevig. Tijdens de worsteling die ontstond, werden de politieagenten hard op het hoofd en in het gezicht geslagen. Ook trachtte hij de agenten te wurgen. Terwijl toegesnelde agenten te hulp schoten, bleef de verdachte zich verzetten. Uiteindelijk kon de verdachte aangehouden worden. Hierbij werd gebruik gemaakt van pepperspray. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau.

Twee agenten werden in het ziekenhuis onderzocht. Zij bleken enkele kneuzingen en blauwe plekken te hebben. Zij hebben aangifte gedaan. Het onderzoek loopt.