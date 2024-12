Uitstoot broeikasgassen nagenoeg gelijk in derde kwartaal 2024

In het derde kwartaal van 2024 was de uitstoot van broeikasgassen ongeveer even hoog als in hetzelfde kwartaal van 2023. De elektriciteitssector heeft minder uitgestoten, maar de industrie en gebouwde omgeving hebben meer uitgestoten. Dit melden het CBS en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van het IPCC.

Opnieuw daling uitstoot elektriciteitssector

Net als in de eerste helft van dit jaar was de uitstoot van de elektriciteitssector in het derde kwartaal lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt doordat er steeds meer energie wordt opgewekt uit wind en zon, waardoor het aardgasverbruik voor elektriciteitsproductie daalt. De daling van de uitstoot was met 7 procent wel kleiner dan in het eerste halfjaar. Toen was de uitstoot 17 procent lager.

De daling in het derde kwartaal van 2024 was kleiner doordat de elektriciteitscentrales meer steenkool verbruikten voor het opwekken van elektriciteit dan een jaar eerder. Het verbruik van steenkool veroorzaakt meer CO2-emissies dan aardgas voor dezelfde hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. De bijdrage van de elektriciteitssector aan de totale broeikasgasuitstoot in het derde kwartaal was 15 procent.

Meer uitstoot door industrie en gebouwde omgeving

De industrie heeft in het derde kwartaal 1 procent meer uitgestoten dan een jaar eerder. De sector verbruikte minder aardolie, maar meer aardgas en steenkolen. De emissies van de gebouwde omgeving waren 13,5 procent hoger.

De hogere uitstoot van de industrie en gebouwde omgeving deden de daling van de uitstoot door de elektriciteitssector bijna volledig teniet. De stijging van uitstoot van de industrie was weliswaar klein, maar het aandeel van de industrie in de totale uitstoot van broeikasgassen bedroeg 37 procent. Het aandeel van de gebouwde omgeving was met 5 procent echter relatief laag, doordat huizen en gebouwen in de zomer nauwelijks worden verwarmd.