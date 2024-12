Algemene Onderwijsbond bereidt zich voor op staking

CDA, CU, SGP en JA21 sloten gisteren een deal met PVV, VVD, NSC, BBB over de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Voorzitter Thijs Roovers “Deze bezuinigingen zijn voor ons onacceptabel. We gaan nu terug naar onze leden, als de Eerste Kamer dit plan niet wegstemt, dan zijn we bereid de stakingskas te openen”.

Met handjeklap is bepaald wie wat krijgt en waar de sloopkogel doorheen gaat. Roovers: “Het is beschamend dat het Kabinet zo omgaat met de toekomst van ons land. Het is onacceptabel dat op deze manier beslissingen worden genomen. Dit heeft niks met goed onderwijs te maken.”

“Wij gaan door met actievoeren. Samen met collega’s, studenten en werkgevers. Op 25 november stonden we met 25.000 mensen op het Malieveld. Tegen álle bezuinigingen op onderwijs. Tegen baanverlies, tegen torenhoge collegegelden, tegen het schrappen van vele waardevolle opleidingen en tegen de torenhoge werkdruk in het onderwijs en onderzoek.”

“En we hebben een lange adem. We houden vol. Want wij willen dit belangrijke werk blijven doen, door kwaliteit te leveren voor onze studenten en de maatschappij. Met innovatieve kracht en door onmisbaar onderzoek te doen. We roepen de Eerste Kamer op: doe dit niet! We roepen alle collega’s en studenten op: sluit je aan!”