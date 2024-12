Nieuwe Combat Support Ship voor het eerst bij Den Helder

De toekomstige Zr.Ms. Den Helder was vandaag voor het eerst even bij Den Helder. Het nieuwe Combat Support Ship (CSS) lag daar op de rede. Later op de dag voerde het schip met Zr.Ms. Friesland bij wijze van test de procedures uit om te bevoorraden op zee.

Afbouw bevoorradingsschip

Het CSS was bij Den Helder voor een logistieke stop. Materieel en goederen werden aan boord geladen. Deze zijn nodig voor de afbouw van het bevoorradingsschip. Het CSS is na enkele uren weer vertrokken voor de volgende stop in Vlissingen.

Proefvaart

Het bevoorradingsschip is momenteel bezig met een proefvaart. Het CSS wordt op allerlei fronten uitgebreid getest. Een van deze beproevingen is een zogenaamde Replenishment At Sea (RAS). Hierbij voerde het CSS de procedures uit om een ander schip op zee te tanken, denk aan vastkoppelen van alle installaties en het doorlopen van de handelingen.

Uitgebreid getest

De proefvaart van het CSS verloopt tot nu toe voorspoedig. Eind november vertrok het schip van de werf van Damen Shipyards in het Roemeense Galaţi. De afgelopen weken zijn allerlei navigatie-, technische en veiligheidssystemen getest. Denk aan de voorstuwing, motoren, maar ook de brandinstallatie. Daarom zijn er, naast bemanningsleden, ook medewerkers van Damen en subleveranciers aan boord.

Verdere afbouw

Het schip zet nu koers naar Vlissingen. Het CSS komt morgen in de ochtend aan bij Damen Naval. Daar volgt de verdere afbouw van het schip. In het voorjaar van 2025 doet het schip voor het eerst officieel haar thuishaven Den Helder aan. De doop van het schip volgt begin 2025.