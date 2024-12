CBS: 1 op de 10 mensen voelde zich gediscrimineerd in 2023

In 2023 zei 1 op de 10 inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder zich in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd te hebben gevoeld. Dit meldt het CBS vrijdag.

Ras of huidskleur en nationaliteit

'Dat komt neer op 1,6 miljoen mensen en is vergelijkbaar met 2021. De meest genoemde gronden voor discriminatie waren ras of huidskleur, en nationaliteit', aldus het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2023, een enquête waaraan ruim 180 duizend mensen deelnamen.

Meer vrouwen en jongeren

Meer vrouwen dan mannen ervoeren discriminatie, en meer jongeren dan ouderen. Ook zijn er verschillen naar seksuele oriëntatie: homoseksuele mannen en homoseksuele vrouwen voelden zich met ruim 20 procent relatief vaak gediscrimineerd. Daarnaast voelde vooral de tweede generatie met een herkomst buiten Europa zich in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd (25 procent), met name degenen met een Nederlands-Marokkaanse of Nederlands-Surinaamse herkomst.

Ras of huidskleur meest genoemde grond van discriminatie

Discriminatie kan op een of meerdere gronden worden ervaren. Van de bevolking van 15 jaar en ouder voelden de meeste mensen (ruim 4 procent) zich gediscrimineerd op grond van hun ras of huidskleur. De Nederlands-Surinaamse tweede generatie maakte dit het vaakst mee. Daarnaast gaf bijna 4 procent aan discriminatie te hebben ervaren vanwege hun nationaliteit, gevolgd door discriminatie op grond van man of vrouw zijn (3 procent).

Discriminatie vindt het vaakst plaats op straat

In 2023 gaf 4 procent van alle 15-plussers aan in de afgelopen twaalf maanden discriminatie op straat te hebben ervaren. Ook op het werk en in winkels komen mensen relatief vaak met discriminatie in aanraking.