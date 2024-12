Veel (bij)vangst bij gezamenlijke controle in de Waalhaven

Politie, Belastingdienst, ILT en Veilig Verkeer Nederland voerden afgelopen dinsdag 10 december een gezamenlijke controle uit in de Waalhaven in Rotterdam. De controle was gericht op ondermijning, met de focus op onverklaarbaar vermogen en het bezit van verboden wapens of verdovende middelen. Er zijn 230 voertuigen gecontroleerd, waarbij er 27 proces-verbalen zijn opgemaakt voor diverse strafbare feiten. De Belastingdienst heeft 12 voertuigen in beslag genomen en ruim 45.000 euro geïncasseerd op openstaande aanslagen.

Een ondermijningsactie levert altijd bijvangst op. Want waar de focus initieel op ondermijnende signalen ligt, sluiten de diverse partners de ogen niet voor andere belangrijke zaken. Denk hierbij aan verkeersveiligheid en het vergaren van informatie die kan helpen in lopende of toekomstige strafrechtelijke onderzoeken.

Resultaten van de controle

Er werden in totaal 230 voertuigen gecontroleerd, waarvan 23 vrachtwagens. Daarbij zijn door de politie 27 proces-verbalen opgemaakt die met name voortvloeien uit de Wegenverkeerswet: artikel 8 (drugsgebruik 3x), te donker getinte ramen, ongezekerde lading, geen (geldige) transportvergunning, lachgasfles in beslaggenomen, een spookvoertuig in beslaggenomen en er zijn heel veel waarschuwingen gegeven. Daarnaast heeft de Belastingdienst 12 voertuigen in beslag genomen waarvan er 5 direct zijn afgevoerd. Ook werd ruim 45.000 euro geïncasseerd op openstaande aanslagen. Ook is er veel informatie geregistreerd die zo maar het ‘laatste puzzelstukje’ kan zijn in een strafrechtelijk onderzoek.

Grote aantrekkingskracht

De Rotterdamse haven bevat essentiële distributienetwerken en is een belangrijk logistiek knooppunt. Vooral deze logistieke sector blijkt ook voor criminelen van belang om op grote schaal strafbare goederen te smokkelen en het ‘verdiende’ geld wit te wassen. Vanwege de goede infrastructuur heeft de hele haven een grote aantrekkingskracht op georganiseerde criminaliteit.