Omvangrijk mensenhandel-onderzoek: 7 aanhoudingen

Eind november zijn zeven personen aangehouden in een onderzoek naar grootschalige mensenhandel/smokkel van Zuid-Amerikaanse prostituées. De verdachten zijn vijf mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 26 tot 45 jaar uit Den Haag, Harderwijk, Wassenaar en Putten. Zij zitten sinds hun aanhouding vast op verdenking van mensensmokkel en seksuele uitbuiting in de periode 1 maart t/m 26 november 2024.

Start onderzoek

Het onderzoek start naar aanleiding van twee meldingen van sekswerkers, die bij een controle van het gemeentelijk prostitutieteam in Wormer vertellen dat ze niet goed zijn behandeld door hun pooier. Hierop wordt, onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland, een bovenregionaal politieteam geformeerd, dat onderzoek doet naar mensenhandel en mensensmokkel. Het onderzoek komt in een stroomversnelling in mei 2024, na een melding van een inbraak op een vakantiepark in Gelderland. Daar treft de politie drie vrouwen aan die illegaal in Nederland verblijven en als prostituées werkzaam zijn. In de vakantiewoning treft de politie tevens een identiteitsbewijs aan van de vermeende pooier van de vrouwen. Ook worden spullen aangetroffen die duiden op mogelijke prostitutie.

Aanhoudingen

Op basis van de verklaringen van de vrouwen, in combinatie met andere onderzoeksinformatie, zijn op 26 november jl. zeven verdachten aangehouden in vakantiewoningen in Noordwijk en Biddinghuizen. In de woningen waren ook zes Zuid-Amerikaanse vrouwen aanwezig, van wie enkele hebben verklaard dat ze in de prostitutie werkten. Bij doorzoekingen van de woningen en auto’s zijn gegevensdragers in beslag genomen, waaruit o.a. blijkt dat betalingen voor seksadvertenties zijn gedaan vanaf bankrekeningen op naam van de verdachten.

Rolverdeling

Het OM beschouwt een 31-jarige man uit Den Haag als hoofdverdachte: hij ronselt vrouwen uit Zuid-Amerika om voor hem te komen werken en maakt de afspraken over de winstverdeling. Twee andere verdachten, een man van 30 jaar uit Colombia en een man van 26 jaar uit Harderwijk, beschouwt het OM als handlangers: zij regelen vervoer en huisvesting van de vrouwen en beheren het klantenbestand en -betalingen. De overige vier verdachten, een 45-jarige vrouw uit Wassenaar, een 31-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats, een man van 32 jaar uit Den Haag en een man van 33 jaar uit Putten, hebben volgens het OM eveneens een faciliterende rol gespeeld in de mensensmokkel en -handel van de vrouwen.

Ernst van de feiten

Volgens het OM is in deze zaak sprake van een crimineel samenwerkingsverband dat erop gericht is om kwetsbare vrouwen uit Zuid-Amerika naar Nederland te halen, met als doel ze seksueel uit te buiten, waarbij de menselijke waardigheid en lichamelijke integriteit van deze vrouwen stelselmatig worden geschonden. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de vrouwen vele uren per dag, zeven dagen per week, moesten werken, waarbij vergaande seksuele handelingen moesten worden verricht. Elke week werden zij naar weer een andere stad verplaatst. En als ze extra verdienden moesten ze dat inleveren, onder bedreiging van geweld tegen hen of tegen hun familie.

Carrousel

Mensenhandel-officier van justitie Anne de Leeuw: “We kregen zicht op een groep vrouwen die het hele land door werden gesleept en steeds weer ergens anders te werk werden gesteld. Na verloop van tijd werden de vrouwen vervangen en door deze handelswijze was het heel lastig om ze goed in beeld te krijgen. We noemen dit ook wel Zuid-Amerikaanse prostitutie-carrousels, een fenomeen dat helaas meer en meer voorkomt. Vrouwen uit Zuid-Amerika mogen hier niet werken, alleen dat al maakt ze kwetsbaar. Uit de meldingen en de aangifte kregen we ook nog signalen van misleiding, want de voorwaarden waaronder ze naar Nederland kwamen veranderden bij aankomst. Deze vrouwen kunnen eenmaal hier vaak nergens heen, ze zijn voor hun inkomen en slaapplek afhankelijk van het werk dat ze doen en ze spreken de taal niet. Ze kunnen daardoor niet makkelijk opkomen voor hun belangen.’’

Samenwerking

In deze zaak is een slag gemaakt doordat een bovenregionaal samenwerkingsverband, bestaand uit rechercheteams uit meerdere politie-eenheden, kennis en kunde heeft gebundeld. Anne de Leeuw: ‘’We hebben mensenhandel-teams door het hele land, maar deze zaak vroeg om meer dan alleen kijken naar wat er in je eigen regio gebeurt. Het is goed om te zien dat we in een relatief korte tijd, met rechercheurs uit diverse mensenhandel-teams uit het hele land, in staat zijn gebleken een groep verdachten in beeld te krijgen en aan te houden.”