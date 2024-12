Landelijk Team Veebescherming moet wolvenaanvallen zoveel mogelijk voorkomen

Landelijk Team Veebescherming

Eén van de belangrijkste speerpunten is dat er een Landelijk Team Veebescherming komt, dat veehouders gaat helpen om wolfwerende maatregelen te nemen. Ook komt er een Landelijk Informatiepunt Wolf (LIW), dat is bedoeld als een centrale plek voor publieksvragen, educatie en voorlichting over de wolf. Dat staat in de nieuwe Landelijke Aanpak Wolven (LAW) die staatssecretaris Jean Rummenie van LVVN vandaag met de Tweede Kamer deelt.

'Er moet iets gebeuren'

Staatssecretaris Jean Rummenie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN): “Het afgelopen jaar zijn we enorm geschrokken van alle incidenten met wolven, vooral die waar kinderen bij betrokken waren. Er moet daarom iets gebeuren. De nood is hoog, daarom heb ik met de provincies afspraken gemaakt om tot actie te kunnen komen. Ook heb ik in mijn Kamerbrief alvast mijn eerste gedachten over de definities van een probleemwolf en probleemsituatie gedeeld. Deze bespreek ik de komende tijd met de provincies en experts en zijn bedoeld om sneller te kunnen handelen bij incidenten.”

Wolf sinds 2018 terug in Nederland

In 2018 vestigde de eerste wolf sinds lange tijd zich in ons land. Sindsdien nam dit aantal toe naar 104 tot 124 wolven. Nederland is een klein en dichtbevolkt land met beperkte ruimte voor de wolf en de afgelopen tijd zijn er steeds vaker incidenten met mensen, huisdieren en vee. Dit heeft geleid tot maatschappelijke onrust en bij sommigen gevoelens van onveiligheid. Daarom intensiveren Rijk en de provincies hun samenwerking op het wolvenbeleid. In de Landelijke Aanpak Wolven staan 14 verschillende activiteiten.