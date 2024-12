Bestuurder auto aangehouden na dodelijk ongeval A67 bij Eersel

Een 20-jarige man uit België is aangehouden als verdachte voor zijn betrokkenheid bij een dodelijk ongeval. 'Dat gebeurde in de late avond van vrijdag 20 december rond 22.30 uur op de A67 bij Eersel', zo meldt de politie zaterdag.

Overleden

'Bij het ongeval overleed één persoon en drie anderen raakte gewond. Specialisten van Team Verkeer doen onderzoek naar de toedracht', aldus de politie. Het overleden slachtoffer is een 18-jarige man uit België. De anderen zijn ook mannen in de leeftijd van 18 en 19 jaar.

Ongeval

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Vermoedelijk moest de auto uitwijken, waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Daardoor crashte de auto en is een persoon uit de auto geslingerd. Diegene is daarna overreden door meerdere auto’s en heeft dat helaas niet overleefd.

Onderzoek

Het team Forensische Opsporing Verkeer heeft op de locatie van het ongeval sporenonderzoek gedaan. Opsporing Team Verkeer doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.