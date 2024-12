Loods van Defensie door brand verwoest op Prinses Margrietkazerne Wezep

Bij een brand op de Prinses Margrietkazerne in Wezep is een loods verwoest. 'Negen Defensiemedewerkers hadden klachten na het inademen van rook. Eén van hen liep lichte brandwonden op. Na medische controles mochten ze weer naar huis. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De brand was snel onder controle', zo meldt het ministerie van Defensie.

Loods Pantsergenie

'Het vuur ontstond afgelopen woensdagavond rond 23.30 uur in een loods van de Pantsergenie. Hierin lagen vooral persoonlijke uitrusting zoals rugzakken en slaapzakken. Maar ook gereedschappen, zoals mijndetectoren en kettingzagen. Deze spullen zijn verloren gegaan', aldus het ministerie.

Asbest

De brandweer is bezig met nablussen en onderzoekt of er asbest is vrijgekomen. Het lijkt er op dit moment op dat dit niet is gebeurd. De Koninklijke Marechaussee is een onderzoek gestart naar de toedracht van de brand.