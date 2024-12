Filezwaarte op Nederlandse wegen met 8% gestegen in 2024

De filezwaarte (lengte x duur file) op de Nederlandse wegen is het afgelopen jaar met 8% gestegen, meldt de ANWB op basis van haar verkeersdata, geleverd door TomTom. Hoewel de eerste helft van het jaar een lichte daling liet zien, zorgden de zomer- en najaarsmaanden voor aanzienlijk meer files vergeleken met dezelfde periode in 2023. De ANWB wijst op bevolkingsgroei en de toename van het aantal voertuigen als de belangrijkste oorzaken van de stijgende verkeersdrukte.

In 2024 nam de filezwaarte tijdens de ochtend- en avondspits met 6% toe. Overdag stonden er fors meer files dan vorig jaar, met een stijging van 18%. Vooral op woensdag en donderdag was het overdag veel drukker, met een toename van respectievelijk 40% en 25%. De vele wegwerkzaamheden zorgden ook in de weekenden voor veel oponthoud, waardoor de filezwaarte met maar liefst 45% toenam in vergelijking met vorig jaar.

Tijdens de zomermaanden was het bijzonder druk op de weg. Naast het vele verkeer zorgden ingrijpende werkzaamheden en afsluitingen, zoals op de A2 tussen Utrecht en Everdingen en de A10 Noord bij Amsterdam, voor veel oponthoud.

De cijfers over alle A- en N-wegen laten zien dat het fileprobleem zich in steeds meer regio’s voordoet. Met uitzondering van het noorden nam de filezwaarte in alle provincies toe. Zuid-Holland en Noord-Brabant, de drukste provincies, laten een wisselend beeld zien: in Zuid-Holland nam de filezwaarte toe met ruim 3%, terwijl deze in Noord-Brabant met hetzelfde percentage daalde. Noord-Brabant, met veel transitroutes, had dit jaar minder last van omrijdend verkeer. In 2023 zorgden langdurige afsluitingen van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug ervoor dat veel verkeer uitweek naar de Brabantse wegen.

Nieuwe infrastructuur

Het afgelopen jaar zijn ook een aantal knelpunten in het wegennet verdwenen:

In juli werd bij Leiden de N434 voor het verkeer geopend. Deze 4 kilometer lange verbinding tussen de A4 en A44 heeft gezorgd voor veel betere doorstroming van het verkeer op de N206 door Leiden en de A44 bij Wassenaar.

Op 1 september is de Ring Zuid van Groningen (A7/N7) geopend. Ook daar is het aantal files de afgelopen maanden flink afgenomen.

Op 7 december werd de extra verbinding onder de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen opengesteld. Komend jaar moet blijken of deze Maasdeltaroute zorgt voor betere doorstroming en minder belasting van de Beneluxtunnel in de A4.

Rijkswaterstaat werkt ook het komend jaar op veel plaatsen aan de weg.

Een aantal projecten is zo omvangrijk dat het noodzakelijk is om wegen voor een langere periode te sluiten: