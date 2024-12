Noord-Nederlandse provincies ondersteunen meer boeren met Regeling Reductie Stikstofuitstoot

De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe hebben besloten om budget in de Regeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland te verschuiven. 'Er kwamen zoveel aanvragen van boeren binnen voor categorie B die als doel heeft om de ammoniakemissie uit de stal te verminderen, dat deze zwaar overtekend is. Om zoveel mogelijk boeren zo snel als mogelijk te kunnen ondersteunen bij het reduceren van stikstofemissies, gaan de provincies binnen de regeling €1,8 miljoen verschuiven', zo meldt de provincie Friesland.

Budget van categorie C naar B

Het gaat om het verschuiven van budget van categorie C naar categorie B. 'Voor B kwamen maar liefst 142 aanvragen binnen, terwijl er 17 aanvragen voor C werden ingediend. In categorie B gaat het om subsidie voor het verminderen van stikstofuitstoot door het sproeien met water of magnesium chloride', aldus de provincie.

Relatief hoge verwachte emissiereductie

Deze maatregelen hebben een relatief hoge verwachte emissiereductie van ongeveer 40%. Bij C gaat het om subsidie voor het afdekken van de traditionele roostervloer voor mono-vergisting en is het mogelijk om dit te combineren met de aanschaf van een mestschuif/-robot en een mestopslag. Hiervoor is dan wel een vereiste dat er een zogeheten stikstofstripper aanwezig is. Deze is nodig om te voorkomen dat veldemissies iets toenemen en dat dit deels de reductie in de stal te niet doet.

Totaal 294 aanvragen

Binnen de regeling zijn in totaal 294 aanvragen ingediend voor een bedrag van €11,9 miljoen. De totale investering bedraagt echter €21 miljoen. Van de aanvragen wordt door 68,6% van de aanvragers meer dan 20% van de totale investering betaald. Er is ook een categorie D waarbinnen subsidie aangevraagd kon worden voor hetzelfde als in categorie C, maar dan zonder stikstofstripper. Hiervoor kwamen 61 aanvragen binnen. In categorie A konden boeren een aanvraag indienen voor een adviseur en deelname aan studiegroepen. Dat leverde tot nu toe 74 aanvragen op. Binnen deze categorie kunnen boeren nog een aanvraag indienen tot en met 31 december 2024. De provincies zijn voornemens om na evaluatie van de huidige openstelling in het eerste kwartaal van 2025 de regeling opnieuw open te stellen voor aanvragen.

Subsidieregeling

De subsidieregeling Reductie Stikstofemissie werd op 2 oktober 2024 opengesteld via de website van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Met deze regeling willen de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe investeringen stimuleren om bij te dragen aan de vermindering van stikstofemissie binnen een agrarische onderneming.