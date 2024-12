CBS: Afzetprijzen industrie vrijwel gelijk in november

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november gemiddeld 0,1 procent lager dan in november 2023, zo meldt het CBS maandag. In oktober lagen de prijzen 1,3 procent lager dan een jaar eerder.

Kleiner daling olieprijzen jaar op jaar

De prijsontwikkeling van ruwe aardolie heeft in de regel een sterke invloed op de afzetprijzen van de industrie. In november kostte een vat ruwe North Sea Brent ruim 69 euro. Dat was ruim 9 procent minder dan een jaar eerder. In oktober kostte een vat ruwe North Sea Brent olie 69 euro, bijna 18 procent minder dan een jaar eerder.

Producten aardolie-industrie

Producten van de aardolie-industrie waren in november 14,9 procent goedkoper dan in november 2023. In oktober lagen de prijzen 21,2 procent lager dan een jaar eerder. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in november 1,3 procent lager dan een jaar eerder. In oktober lagen de prijzen 3,1 procent lager jaar op jaar.