Politie vindt bijna 1.000 kilo vuurwerk in bedrijfspand en woning Sassenheim

Afgelopen zaterdagmiddag 28 december heeft de politie in een bedrijfspand aan de Cornelis Verolmeweg in Sassenheim meer dan 800 kilo vuurwerk gevonden en in beslag genomen. Dit meldt de politie maandag.

140 kg vuurwerk in woning

Na een melding via Meld Misdaad Anoniem zijn agenten naar het bedrijfspand toe gegaan. Zij troffen daar ruim 800 kilo verboden vuurwerk aan. Ook in de woning van de eigenaar van het pand is ruim 140 kilo gevonden en in beslag genomen. Al het vuurwerk is meegenomen en vernietigd.

Bewustwording

Vuurwerk is de afgelopen jaren steeds zwaarder en gevaarlijker geworden. Niet alleen het afsteken van vuurwerk brengt risico’s met zich mee. Ook het vervoer en de opslag van dergelijk vuurwerk heeft grote risico’s.

Melding maken

Buurtbewoners vragen we daarom om vermoedens van verboden vuurwerkbezit te melden. Dat kan via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Geef dan uw melding door via Meld Misdaad Anoniem. Deze organisatie staat los van de politie, u hoeft geen gegevens achter te laten en een tip wordt pas doorgezet als zeker is dat het niet te herleiden is naar de melder. Meld Misdaad Anoniem is te bereiken via 0800-7000 of online een melding doen kan ook.