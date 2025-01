Twintigtal cobra’s en ruim 250 nitraten aangetroffen in woning in Zandvoort

Maandagavond 30 december nam de politie een hoeveelheid vuurwerk in beslag aan de Celsiusstraat in Zandvoort. 'Een van de bewoners van de woning heeft afstand

Zwaar vuurwerk

Maandagavond kreeg de politie een tip dat er mogelijk een hoeveelheid vuurwerk in een huis zou liggen. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. In de schuur van de woning is een hoeveelheid verboden en professioneel vuurwerk aangetroffen. Het gaat onder andere om een tiental cobra's en ruim 250 nitraten. De verdachte, een minderjarige jongen uit Zandvoort, heeft afstand gedaan van het vuurwerk en wordt uitgenodigd op bureau voor verhoor.

Potentieel gevaar

Het hebben van knalvuurwerk, knalstrengen zoals Chinese matten, singleshots, vuurpijlen en romeinse kaarsen is in Nederland niet toegestaan. Professioneel vuurwerk mag alleen door professionals worden opgeslagen en afgestoken en niet door particulieren. Een groot deel van het vuurwerk is in Nederland voor particulieren verboden.