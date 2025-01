Personeel IKEA voert donderdag 2 januari actie in Heerlen

Op donderdag 2 januari verschijnt de mega-opblaaseend van FNV voor de IKEA in Heerlen. De vakbond voert dan opnieuw actie bij het Zweedse woonwarenhuis. FNV en IKEA worden het niet eens over een loonsverhoging en werkdrukverlaging bij het bedrijf. Daarom voeren medewerkers nu voor de tweede keer actie.

‘Met onze mega-FNV-eend maken we de klanten van IKEA bewust van het feit dat het bedrijf haar personeel geen fatsoenlijke salarisverhoging wil geven,’ zegt Danielle Wiek, bestuurder van FNV Handel. ‘En we steken de medewerkers een hart onder de riem steken: zij staan er niet in hun een(d)tje voor, we knokken samen voor een betere cao.’

Tweede actie

Het is de tweede keer dat de zes meter hoge FNV-eend voor IKEA verrijst. Op 27 december voerde de vakbond al actie in Delft. Wiek: ‘We onderhandelen ondertussen al maanden met het bedrijf. Maar wat IKEA nu biedt is simpelweg onder de maat. Ze schrijven dat ze niet kunnen garanderen dat de koopkracht van hun medewerkers niet achteruitgaat. Dat is bedroevend, want ook IKEA-medewerkers moeten volgend jaar hun boodschappen en hun zorgverzekering kunnen betalen.’

Salarisverhoging

IKEA biedt haar personeel volgend jaar slechts een magere 0,4% salarisverhoging per 1 januari en 2% per 1 juli 2025. ‘Dat bod ligt flink onder het inflatiepercentage. Daarmee gaan de werknemers het niet redden. Veel van hen komen nu al moeilijk rond’, zegt Wiek. FNV eist een loonsverhoging van 7% om de koopkracht te verbeteren. Ook moet het bedrijf van de vakbond maatregelen nemen om de werkdruk te verlagen.

Ludieke acties

Voor nu zijn de acties van FNV er vooral op gericht om personeel en publiek bewust te maken van het conflict bij IKEA. Maar Wiek sluit niet uit dat als het warenhuis niet alsnog reageert, steviger acties zullen volgen. ‘Het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen, maar als er niets gebeurt dan zullen we de acties zeker opschroeven’, aldus Wiek.