Rijksrecherche onderzoekt schietincident Hoogvliet

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar een incident op de Aveling in Hoogvliet waarbij de politie twee mannen, een 35-jarige Capellenaar en een 20-jarige Rotterdammer, neerschoot. Die raakten daarbij gewond.

De politie-inzet begon na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Op de Amnesty Internationallaan in Hellevoetsluis kregen surveillanten een voertuig met daarin twee mannen in zicht die aan het signalement voldeden. Toen de bestuurder van dit voertuig een stopteken negeerde, ontstond een achtervolging die eindigde op de Aveling in Hoogvliet.

Tijdens de achtervolging en tijdens de aanhouding van beide verdachten werden waarschuwingsschoten gelost. Vervolgens heeft de politie gericht geschoten. Beide verdachten raakten daarbij gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Daar zijn ze ook aangehouden. In het voertuig van de mannen werd een vuurwapen aangetroffen.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche, een onafhankelijke instantie onder leiding van het Openbaar Ministerie, doet altijd onderzoek wanneer bij politieoptreden iemand gewond raakt of overlijdt. Dit onderzoek is inmiddels volop bezig en om dit niet te verstoren kunnen op dit moment geen verdere mededelingen worden gedaan.